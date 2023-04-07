T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2022/497-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2022/497 Esas -2022/713 Karar sayılı ilamı ile sanık Wısam Alı Jebur Al Furaıjı'nın üzerine atılı "Basit Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 86/2, 86/3-a, 62/1, CMK'nun 251/3-son, TCK'nun 52/2 maddeleri uygulanarak neticetenkarar verilmiştir.Kararın müştekiye tebliği için yapılan araştırmada Bağdat doğumlu Abbas ve Asmaa kızı 10/10/1997 doğumluadresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01809206

#ilan.gov.tr