Meğer devasa poğaçaların sırrı buymuş! 1 kaşık ekle farkı seyret

Poğaça, kahvaltı sofralarından beş çayına kadar her anın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak evde yapılan poğaçaların pastane poğaçaları kadar kabarmaması ve kısa sürede sertleşmesi birçok kişinin ortak sorunu. İşte tam da bu noktada mutfakta küçük ama etkili bir dokunuşla harikalar yaratabilirsiniz. Peki, dağ gibi kabaran poğaçaların sırrı ne olabilir? İşte püf noktaları...