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Meğer devasa poğaçaların sırrı buymuş! 1 kaşık ekle farkı seyret

Poğaçalarınız pastane usulü gibi kabarmıyor mu? Sönmeyen, puf puf ve ağızda dağılan poğaçalar yapmanın sırrı ortaya çıktı! Sadece 1 kaşık ekleyerek fark yaratabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken püf noktalar.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:49
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Meğer devasa poğaçaların sırrı buymuş! 1 kaşık ekle farkı seyret

Poğaça, kahvaltı sofralarından beş çayına kadar her anın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak evde yapılan poğaçaların pastane poğaçaları kadar kabarmaması ve kısa sürede sertleşmesi birçok kişinin ortak sorunu. İşte tam da bu noktada mutfakta küçük ama etkili bir dokunuşla harikalar yaratabilirsiniz. Peki, dağ gibi kabaran poğaçaların sırrı ne olabilir? İşte püf noktaları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🥄 Hamura 1 Kaşık Yoğurt Ekleyin, Sonuç Şaşırtıcı!

Lezzetli ve puf puf poğaçalar yapmanın en önemli sırlarından biri hamura bir kaşık yoğurt eklemektir. Yoğurt, hamura nem kazandırarak yumuşak bir doku oluşturur. Ayrıca pişirme esnasında hamurun daha iyi kabarmasını sağlayarak poğaçaların iç kısmının pamuk gibi olmasına yardımcı olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🛑 Poğaçalarınızı Taze Tutmanın Püf Noktaları

Tazeliğini uzun süre koruyan poğaçalar için doğru saklama yöntemleri de oldukça önemli. İşte birkaç ipucu:

Hava almayan kap kullanın: Poğaçalar piştikten sonra açıkta bırakılmamalıdır. Kapaklı bir saklama kabı veya buzdolabı poşeti kullanarak bayatlamalarını önleyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

❄️ Dondurucuda saklayın: Hemen tüketmeyeceğiniz poğaçaları dondurucuya koyarak haftalarca tazeliğini koruyabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🍳 Hamurda sıvı yağ oranını artırın: Daha uzun süre yumuşak kalan poğaçalar için sıvı yağ oranını hafifçe artırabilirsiniz.

🥐 Eğer siz de pastane usulü yumuşacık ve kabaran poğaçalar yapmak istiyorsanız hamurunuza sadece bir kaşık yoğurt ekleyerek farkı görebilirsiniz.