Polikistik Over Sendromu’na rağmen 38 kilo verdi! Zayıflarken yapılan en büyük 10 hatayı açıkladı

PCOS gibi hormonal rahatsızlıklarla mücadele ederken kilo vermek zor olabilir. Ancak Sujata, bu sürecin imkansız olmadığını kanıtladı. 10 ay içinde 38 kilo veren genç kadın, yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında paylaşarak en yaygın kilo verme hatalarına dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram

PCOS'A RAĞMEN 38 KİLO VERDİ

Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran hormonal bir rahatsızlık olarak bilinir. Ancak bu, sağlıklı bir şekilde kilo kaybının imkansız olduğu anlamına gelmez. Sujata adında bir kadın, Instagram'da paylaştığı deneyimiyle bu zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi. PCOS'a rağmen 10 ayda tam 38 kilo vermeyi başaran Sujata, bu süreçte yapılan yaygın hatalara dikkat çekti ve bunlardan kaçınmanın kilo verme başarısını arttırabileceğini belirtti.

Sujata, "Keşke biri bana bunları daha önce söyleseydi de kilo verme yolculuğumda bu hataları yapmazdım" diyerek tecrübelerini takipçileriyle paylaştı. İşte kilo verme sürecinde en sık yapılan 10 hata...