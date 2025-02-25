Polikistik Over Sendromu’na rağmen 38 kilo verdi! Zayıflarken yapılan en büyük 10 hatayı açıkladı

PCOS gibi hormonal rahatsızlıklarla mücadele ederken kilo vermek zor olabilir. Ancak Sujata, bu sürecin imkansız olmadığını kanıtladı. 10 ay içinde 38 kilo veren genç kadın, yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında paylaşarak en yaygın kilo verme hatalarına dikkat çekti.
PCOS'A RAĞMEN 38 KİLO VERDİ
Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran hormonal bir rahatsızlık olarak bilinir. Ancak bu, sağlıklı bir şekilde kilo kaybının imkansız olduğu anlamına gelmez. Sujata adında bir kadın, Instagram'da paylaştığı deneyimiyle bu zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi. PCOS'a rağmen 10 ayda tam 38 kilo vermeyi başaran Sujata, bu süreçte yapılan yaygın hatalara dikkat çekti ve bunlardan kaçınmanın kilo verme başarısını arttırabileceğini belirtti.
Sujata, "Keşke biri bana bunları daha önce söyleseydi de kilo verme yolculuğumda bu hataları yapmazdım" diyerek tecrübelerini takipçileriyle paylaştı. İşte kilo verme sürecinde en sık yapılan 10 hata...
Kilo verme sürecinde yalnızca tartıdaki rakamlara odaklanmak motivasyonu düşürebilir. Su kaybı, kas kazanımı ve hormonal değişiklikler nedeniyle tartıdaki değişiklikler yanıltıcı olabilir. Bunun yerine ilerleme fotoğrafları çekmek, vücut ölçülerini takip etmek ve genel hissiyatı göz önünde bulundurmak daha doğru bir yaklaşımdır.
Daha hızlı kilo vermek için öğün atlıyor veya aşırı kalori kısıtlaması yapıyorsanız, bu metabolizmanızı yavaşlatabilir. Vücut, ihtiyacı olan besinleri alamadığında yağ depolama moduna geçebilir. Ayrıca, öğün atlıyor olmak ilerleyen saatlerde kontrolsüz yemek yeme riskini artırabilir.
Sadece kardiyoya odaklanıp kuvvet antrenmanı yapmamak, kas kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Kas kütlesi arttıkça vücudun yağ yakma kapasitesi de artar. Bu nedenle kardiyo ile birlikte direnç egzersizleri yapmak önemlidir.
Tüm besin gruplarını kesen veya hızlı kilo kaybı vaat eden sürekliliği olmayan diyetler, uzun vadede kilo alımına yol açabilir. Dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme planı oluşturmak önemlidir.
Protein, kas onarımı ve büyük bir tokluk hissi sağlayarak kilo kaybını destekler. Dengeli bir beslenme planında protein kaynaklarına yeterli yer vermek gerekir.
Sağlıklı yağlar hormon düzenlenmesinde ve genel sağlıkta büyük rol oynar. Avokado, zeytinyağı, kuruyemişler ve tohumlar gibi besinler yeterli miktarda tüketilmelidir.
Uyku eksikliği ve stres, kortizol hormonunu artırarak kilo alımına ve özellikle göbek bölgesinde yağ birikimine neden olabilir. Kilo vermeyi desteklemek için yeterli uyku almak ve stres seviyelerini yönetmek önemlidir.
Birçok insan, egzersiz sırasında yaktığı kaloriyi abartarak daha fazla yemek yiyebilir. Bu nedenle kalori alımının düzenli olarak takip edilmesi gerekir.
Televizyon izlerken veya telefona bakarken yemek yemek, gereğinden fazla kalori alımına neden olabilir. Yemek yerken bilinçli olmak ve sadece aç hissedildiğinde yemek yemek gerekir.
Yeterince su içmemek, vücudun susuzluk hissini açlıkla karıştırmasına neden olabilir. Sindirim ve metabolizma için yeterli sıvı tüketimi şarttır.