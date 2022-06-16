👉Askerlikten Muaf Tutulan Hastalıkların Listesi Nedir?

Askerlik yapmaktan muaf tutulacak olan hastalık listesi, TSK tarafından şöyle belirlenmiştir:

• Göz hastalıkları

• Sinir hastalıkları

• Ruh sağlığı ve hastalıkları

• Kulak, burun ve boğaz hastalıkları

• Plastik ve rekonstrüktif şirürji

• Ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları

• Deri hastalıkları

• İç hastalıkları

• Sindirim sistemi hastalıkları

• Göğüs hastalıkları

• Enfeksiyon hastalıkları

• Ürogenital organ hastalıkları

• Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

• Cerrahi hastalıkları

Askerlikten muaf tutulacak olan kişilerin bu hastalıklara sahip olmaları kendilerini doğrudan askerlikten muaf etmez. Kişilerin mutlaka sağlık taramasına girmeleri ve askeri doktorlar tarafından çürük raporu almaları gereklidir.