Bakan Uraloğlu: Serbest Rota Hava Sahası uygulaması, bu gece başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace-FRA) uygulamasının bu geceden itibaren Türk hava sahasında uygulamaya alınacağını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ ile Türk havacılık tarihinde kritik bir adımı daha hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası uygulaması, DHMİ'nin koordinasyonunda bu geceden itibaren ülkemiz hava sahasında kullanılmaya başlanacak. Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkanı tanıyan FRA; uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların DHMİ tarafından 2019 yılında başlatıldığını belirterek, "Bu süreçte, hava sahası düzenlemelerinden trafik akışının daha emniyetli ve hızlı yönetilebilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirmeye birçok alanda çalışma yaptık. Uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladık" açıklamasında bulundu.