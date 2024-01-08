Başkan Erdoğan AK Parti Belediye Başkan adayını açıkladı! Net mesajlar yolladı: Yarı zamanla belediye başkanlığı yapılmaz

İstanbul 'un beş yıldır 'Fetret Devri' yaşadığını savundu ve "İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. İsmini paylaşacağımız adayımızla, layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız" kararlılığını vurguladı.





59 İLDE İTTİFAK

AKP ve MHP, Cumhur İttifakı'nı 31 Mart yerel seçimlerine de taşıma kararı aldı. Bu kapsamda iki parti, 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacak. 30 büyükşehrin 28'inde AKP, Manisa ve Mersin'de ise MHP aday çıkaracak. İttifak yapılacak olan 29 ilden Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bilecik, Burdur, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta MHP aday çıkarmayacak ve AKP adayını destekleyecek.

- Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de ise AKP, MHP adaylarını destekleyecek.

- AKP ve MHP'nin ittifak yapmayarak, kendi adaylarıyla yarışacağı iller ise şöyle: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat.



ÖZGÜR EFENDİ TÜNEL KAZIYOR

Erdoğan yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özel Özel'den "Efendi" diye bahsetmeye başladı:

- Yeni hayat tarzı, köken, mezhep, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır.

- Milletin Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'le bir sorunu, sıkıntısı, derdi, problemi yoktur.

- Bu seçimde elde edeceğimiz zaferle Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.

- Özgür efendi, anayasal düzene muhalefet ederek 18 yıl ceza alan bir teröristi adeta tünel kazarak Meclis'e getirmeye çalışıyor.