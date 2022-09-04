SON DAKİKA | Ömer Tuğrul İnançer vefat etti! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajları | Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

Ulak, "Maalesef önemli bir ismi kaybettik. Türk düşünce hayatının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Bir yandan yazar, hukukçu bir kişiydi. 76 yaşında dün gece Hakk'a yürüdü. Kendisi çok çok önemli bir isimdi. Örnek hayatı kitapları televizyondaki etkili konuşmaları gazete ve dergilerde yayınlanmış çok önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiye olarak tarihe geçti. Bir kuşağa da öncülük ve rehberlik yapmıştı. Kişiliğiyle yazılarıyla kendisi çok çok değerli bir isimdi. İstanbul Karagümrük'teki Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin de postnişiniydi kendisi." ifadelerini kullandı.