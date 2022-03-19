Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'ne tarihi açılış

Çanakkale... Bir milletin destan yazdığı yerdi. Ayağında çarıklarıyla dönmeye değil vatan için ölmeye giden 15'lilerin dünya devlerine kafa tuttuğu cepheydi. Mermilerin çarpıştığı yer olan Çanakkale, onları sayesinde hiç geçilemedi... Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi, 107 yılı devirdi. Bu tarihi günde Türkiye tarihi bir ana daha tanıklık etti. 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
Erdoğan, Çanakkale'den dünyaya şu mesajları gönderdi:
Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.
Maziden atiye köprü kurmak sözünü hayata geçiriyoruz.
15 TEMMUZ Şehitleri Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de Çanakkale'de 6'ncı köprüyü açıyoruz.
Sultan Abdülhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı.
Osmanlı'nın bu projelerinin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu.
Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla Çanakkale Geçilmez demiş ve tarih yazmıştı.
Biz bugün başka bir adım atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz.
Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık.
Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. Dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim.
Kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık, hamdolsun.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları 6'ncı kez birleşti. Yolculuk süresi 6 dakikaya indi. Köprüde uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüğüne kadar hem Çanakkale Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili pek çok simge gizliydi.
Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü simgeliyor.
318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini sembolize ediyor.
Kırmızı-Beyaz renge sahip kuleleri Ay-yıldızlı Türk bayrağını temsil ediyor.
Köprünün kulelerinin uzunluğu 334 metreye sahip. Kulelerin tepesinde Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.
Viyadüklerde ise Çanakkale Şehitler Abidesi'ni yansıtması yer alıyor. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.
ORTAK ZAFERİMİZ
Başkan Erdoğan, açılış töreninden önce Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. "Burada Türkiye'nin her ilinden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'- nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla Ankara'nın, Çorum'un, Antep'in, Edirne'nin evlatları 107 senedir koyun koyuna yatıyor" dedi.