Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'ne tarihi açılış





SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları 6'ncı kez birleşti. Yolculuk süresi 6 dakikaya indi. Köprüde uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüğüne kadar hem Çanakkale Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili pek çok simge gizliydi.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü simgeliyor.

318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini sembolize ediyor.

Kırmızı-Beyaz renge sahip kuleleri Ay-yıldızlı Türk bayrağını temsil ediyor.

Köprünün kulelerinin uzunluğu 334 metreye sahip. Kulelerin tepesinde Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.

Viyadüklerde ise Çanakkale Şehitler Abidesi'ni yansıtması yer alıyor. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.