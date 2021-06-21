Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? e-devlet, e nabız, MHRS covid aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde şu anda Biontech ve Sinovac aşıları yapılıyor ve randevularına ilişkin bilgiler 81 ilden milyonlarca vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıyan Biontech ve Sinovac aşı randevusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ