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    • 21.06.2021 17:51
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    Gündemde yoğun bir şekilde , nasıl ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ederken yaş sınırı da her geçen gün aşağıya çekiliyor. Tüm illerden vatandaşlar aşılarını olmak için devlet ve özel hastanelerden ücretsiz olarak randevu almak istiyor. Peki e-devlet, e nabız, MHRS Biontech ve Sinovac covid aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır, iptal edilir?

    Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? e-devlet, e nabız, MHRS covid aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ülkemizde şu anda Biontech ve Sinovac aşıları yapılıyor ve randevularına ilişkin bilgiler 81 ilden milyonlarca vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıyan Biontech ve Sinovac aşı randevusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

    "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

    "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

    Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

    E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934

        AŞI SIRASI KİMDE?

        Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

        Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

        Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

        "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

        HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? SİNOVAC MI BİONTECH Mİ?

        Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır, iptal edilir? e-Devlet, e-Nabız, MHRS covid aşı randevusu alma ekranı!