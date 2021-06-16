2020-2021 eğitim öğretim yılının son haftasına girdiğimiz şu günlerde, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...