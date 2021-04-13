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    • 13.04.2021 07:13
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    bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? başlangıç ve bitiş tarihi!

    bugün mü başlıyor? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, ? Bu gece sahura kalkılacak mı? başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ramazan ayı bugün mü başlıyor? 2021 başlangıç ve bitiş tarihi!

    Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    RAMAZAN 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek.

    İLK SAHUR BU GECE Mİ?

    Ramazan ayının ilk sahuru bu gece yapılacak. İşte il il imsakiye vakitleri haberimizin devamında...

        RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

        1. Gün 13 Mayıs Perşembe
        2. Gün 14 Mayıs Cuma
        3. Gün 15 Mayıs Cumartesi

        RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021 BELLİ OLDU

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılının Ramazan ayı imsakiyesini yayımladı. 'https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye' adresi üzerinden Türkiye geneli tüm şehirlerin ramazan imsakiyesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

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