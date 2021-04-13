Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!