Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
RAMAZAN 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek.
İLK SAHUR BU GECE Mİ?
Ramazan ayının ilk sahuru bu gece yapılacak. İşte il il imsakiye vakitleri haberimizin devamında...