AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR yapma derdinde!

Cevap vermedim. Cevap hala orada sporlanmış duruyor. Sporu açar mıyız, açmaz mıyız, nezaket ve saygıya gösterilen tavır bizim de buradaki pozisyonumuzu belirler. Kongremiz oldu Ekrem bey bizi aradı, tebrik etti. Teşekkür ettik. Büyükşehirin özel kalemi aradı, aynı gün de randevu verdik. CHP diye bir problemimiz olsa biz bunu yapar mıyız? Öyle bir derdimiz yok. Tüm partilerimizle görüşüyoruz. MHP'mizle de görüştük, Vatan Partisi, Saadet Partisi... Telefon ediyor, tebrik ediyorlar. Ben kongresi olan partileri arıyorum. Biz burada birbirimize olan saygı, sevgi, nezaketi kaçırırsak AK Parti il başkanı buna da böyle tavır koyar. Söylüyorum, yok davet edemediğini edermiş de, konuşacağını konuşmuş da... Münazara da, mütalaa da, istişare de yaparız. Bu kelimeleri sözlüklerinde yoksa açsınlar Türk lügatta var. Ve ya gelsinler onların ne olduğunu da ben onlara söylemiş olayım. Bununla bitirmiş olayım. Hikaye bu. Bu hikaye nasıl yorumlanır, sizin takdirinize. Bendeki bıraktığı izlenim bu. Ne güzel ziyayet ederler, siz gidersiniz. Samimiyeti, nezaketi, PR'ı da birbirinden ayıracak derece siyasi anlayışa sahip olduğumuzu ifade ediyorum. Biz gelmek istiyoruzu; çağırdılara, 15 gün sonra ettikleri telefonu gazeteden cevap vermedilere çeviren telefonla biz gelmek istiyoruz davetini biz sporladık, koyduk. Biliyorsunuz sporlanan şeyler uygun yaşama şartları geldiğinde ortaya çıkar, bazen çıkmaz. Bakalım ne çıkacak? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Böyle bir karşıtlığımız, görüşme olur, olmaz diye bir durumumuz yok."

"Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin dışında şahsi bir durum olduğunu mu söylediniz?" sorusuna da Osman Nuri Kabaktepe, "Şunu söylüyorum. Burada saygı, nezaket ve samimiyete uymayan bir durum var. Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük partisinin İstanbul il başkanı bir kongre yapıyor, tebrik etmiyorsunuz. Sosyal medyada bir şeyler söylüyorsunuz. Sonra kendiniz gitmek istiyorum cümlesini davet edildiğime eviriyorsunuz. 15 gün sonra telefon edip gelmek istiyorsunuz. Cevabı beklemek için 2 gün sabredemiyorlar. Hemen bir gazeteciye yazdırıyorsunuz. Parti kararı mıdır bilemiyorum. Herkes kendi kararını alabilir, problem yok. Bizim tavrımızı söylüyorum ben. CHP il başkanının kişisel tavrı mıdır, partisinin kararı mıdır? bilmem. Biz CHP büyükşehir belediye başkanıyla burada oturup konuşuyorsak tüm CHP'lilerle konuşuruz. Bizim öyle bir problemimiz yok." dedi

"KENDİMİ ŞUAN VE GELECEKTE SADECE AK PARTİMİZİN İL BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzanan siyasi serüvenini kendisinde de görüp görmediği sorulan Kabaktepe, "Kendimi şuan ve gelecekte sadece AK Partimizin İl başkanı, Türkiye'miz en büyük ilinin il başkanı, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısının il başkanı, bizim 600 yıl dünyaya hükmetmiş son Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun, payitahtının il başkanı, sağlık ve eğitim başkentinin il başkanı olarak bugün de yarın da öyle görüyorum, öyle planlıyorum. Kariyer tasarımı yapmak ona esir olarak yaşamaktır, onu anlamsız olarak görürüm. Bu kişisel bir şey." dedi.