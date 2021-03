AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR yapma derdinde!

'2023 seçimlerine İstanbul'da hazırlanacaksınız. İstanbul en önemli şehirlerden. Bundan sonraki stratejiniz nasıl olacak?' sorusuna Kabaktepe, 3 tane teme parametreleri olduğunu ifade etti.

Zaman, mekan ve insan farkı gözetmeyeceklerini belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Partimizin 2023, 2024 veya seçim öncesi çalışmalarıyla ilgili saat farkının anlamsızlaştığı, her saat ve her zaman insanın bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyal zaman ayrımı yok, mekan farkı gözetmiyoruz. 16 milyon İstanbulluyla ne düşüncesi, ne etnik yapısı, ne partisi, ne dini inanışı... hiçbir ayrım gözetmeden İstanbullu hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz olarak İstanbul sevdamızı onlarla paylaşmaya çalışacağız. Ana kalkış noktamız bu. İkinci olarak bir takım çalışma yöntemlerini Türkiye'de en iyi uygulayan parti olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu da son 20 yılda gösterdiğimiz başarılar söyletiyor. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Bizim bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri daha da geliştirerek, insanın hangi zamanda ve mekan kendisine ulaşmamızı İstanbullumuz daha çok önemsiyorsa onları da öne çıkaracağız. Bunun için çalışmalarımız başladı. En iyi iletişim kurma yönetimi yüz yüzedir demeyeceğiz, sosyal medya çok önem kazandı demeyeceğiz. O mekandaki, zamanı, bireyi önceleyerek metodoloji ve aracı kullanmayı tercih edeceğiz. Buna yönelik çalışmalarımızı, alt yapımızı güçlendiriyoruz. Üçüncü olarak ise bizim her seçim beklentilerin oluştuğu, sizin nasıl bir Türkiye, İstanbul, Bakırköy, Kadıköy, Esenler, Sultanbeyli'ye dair ürettiğiniz politikaları, gelecek tasarımınızı halk duymak ister. Kentimize, ülkemize, ilçemize dair gelecek stratejimizi belirleyeceğiz. Biz faaliyetlerimizi, dilimizi çeşitlendirecek, 16 milyon İstanbulluya 2023 2 sene sonra değil 3 ay sonra gibi inancıyla çalışarak 3 temel stratejik yaklaşımla gerçekleştireceğiz."