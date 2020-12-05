Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?
A: Yaz
B: Göz
C: Kış
D: Kaş
Doğru cevap: C: Kış
Zülüf dökülmüş yüze aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze
Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze
Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz coştu böyle aman aman
Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle
Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle
Bu ellerde gez gayri aman
Kâtip ol da yaz gayri aman
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı