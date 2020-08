Halis Karataş atını yumrukladı

Bold Pilot'un jokeyi olarak da tanınan at yarışlarının efsane ismi Halis Karataş, dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta Arts Man isimli ata bindi. At, 'box'a girmekte ısrar edince sinirlendi. Hayvana şiddetli bir yumruk attı. Bu görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti. Özür dileyen Karataş, "Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Herkesten özür diliyorum. 1 Eylül'den itibaren 1 ay at binmeme kararı aldım" dedi.