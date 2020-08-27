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    • 27.08.2020 Gazete
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    ını yumrukladı

    Efsane jokey , bindiği isimli a sinirlenince yumruk attı. Hayvanseverler, sosyal medyadan Karataş’a tepki yağdırdı.

    Halis Karataş atını yumrukladı

    Bold Pilot'un jokeyi olarak da tanınan yarışlarının efsane ismi , dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta isimli ata bindi. At, 'box'a girmekte ısrar edince sinirlendi. Hayvana şiddetli bir yumruk attı. Bu görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti. Özür dileyen Karataş, "Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Herkesten özür diliyorum. 1 Eylül'den itibaren 1 ay at binmeme kararı aldım" dedi.

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