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    • 27.06.2020 05:27
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    Son dakika: Bahçelievler'de patlama

    Son dakika haberine göre, Bahçelievler’de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İstanbul Bahçelievler'de patlama

    Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, içeride yaralı halde bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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