Başkan Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması programında çarpıcı açıklamalar yaptı: Erdoğan, CHP adayına sert çıktı: Milleti kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu milletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl bir kucaklaşma ya?
Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmak, böyle bir makama gelemez.
23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır.
Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır.
İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır.
1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var.
İstanbul'un anahtarını bu şehri en iyi bilen emin ve ehil olan Binali kardeşimize teslim edeceğiz.
Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.