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Başkan Erdoğan adayına sert çıktı: Bu nasıl kucaklaşma?

Erdoğan, adayına sert çıktı: Milleti kucaklamak için geliyorum diyen kişi ’da bu milletin valisine ne diyor, ‘it’ diyor. Bu nasıl bir kucaklaşma ya?


Başkan Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması programında çarpıcı açıklamalar yaptı: Erdoğan, adayına sert çıktı: Milleti kucaklamak için geliyorum diyen kişi 'da bu milletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl bir kucaklaşma ya?

Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmak, böyle bir makama gelemez.
23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır.
Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu sanatıdır.
'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır.
1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var.
İstanbul'un anahtarını bu şehri en iyi bilen emin ve ehil olan Binali kardeşimize teslim edeceğiz.



Erdoğan, 'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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