Uçuş zamanı

Türkiye dün tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. Ancak bazıları, oylarını kullandıktan sonra tatile uçtu. Hava yolu şirketlerinin de yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı Atatürk Havalimanı'nda, kış sezonu günlerine göre daha fazla yolcu hareketliliği yaşandı. Pasaport noktalarındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak ve yolcuları seferlerine yetiştirmek için aralıksız mesai yaptı. Ofislerde görev yapan bazı polislerin de pasaport noktalarında çalıştığı öğrenildi. Yaşlı ve bebekli yolculara öncelik verildi. Türk Havayolları'nın, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletlerini ücretsiz değiştirmesi sonucu herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.
- Güncel
- 01.04.2019
- Gazete
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