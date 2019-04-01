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Uçuş zamanı

İstanbul , dün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Oyunu kullanan vatandaşlar tatil için yolculuğa çıkarken, yoğunluk nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı.

Uçuş zamanı
Türkiye dün tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. Ancak bazıları, oylarını kullandıktan sonra tatile uçtu. Hava yolu şirketlerinin de yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı 'nda, kış sezonu günlerine göre daha fazla yolcu hareketliliği yaşandı. Pasaport noktalarındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak ve yolcuları seferlerine yetiştirmek için aralıksız mesai yaptı. Ofislerde görev yapan bazı polislerin de pasaport noktalarında çalıştığı öğrenildi. Yaşlı ve bebekli yolculara öncelik verildi. Türk Havayolları'nın, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletlerini ücretsiz değiştirmesi sonucu herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

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