Erzurum'un Aziziye İlçesi'ndeki Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Neşe Yıldırım (26), küçük yaşta kendisini korumak için boksa başladı. Milli sporcu olarak çok sayıda madalya kazandı. Antrenmalara ara verip ringten sahaya inme kararı aldı. Selçuklu Mahallesi muhtar adayı olup, 10 erkek adaya karşı yarışa çıktı. "Bana 'Sen kadınsın, yapamazsın' diyenlere inat adaylığımı koydum" açıklamasını yaptı.

