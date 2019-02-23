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Boksör muhtar adayı oldu

Kadın boksör , muhtar adayı oldu. Muhtar adayı Yıldırım, "Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat adaylığımı koydum. Kadının neler yapabileceğini göstereceğim" dedi.

Güçlü rakip
Erzurum'un Aziziye İlçesi'ndeki Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Neşe Yıldırım (26), küçük yaşta kendisini korumak için boksa başladı. Milli sporcu olarak çok sayıda madalya kazandı. Antrenmalara ara verip ringten sahaya inme kararı aldı. Selçuklu Mahallesi muhtar adayı olup, 10 erkek adaya karşı yarışa çıktı. "Bana 'Sen kadınsın, yapamazsın' diyenlere inat adaylığımı koydum" açıklamasını yaptı.

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