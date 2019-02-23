Erzurum'un Aziziye İlçesi'ndeki Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Neşe Yıldırım (26), küçük yaşta kendisini korumak için boksa başladı. Milli sporcu olarak çok sayıda madalya kazandı. Antrenmalara ara verip ringten sahaya inme kararı aldı. Selçuklu Mahallesi muhtar adayı olup, 10 erkek adaya karşı yarışa çıktı. "Bana 'Sen kadınsın, yapamazsın' diyenlere inat adaylığımı koydum" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 23.02.2019
- Gazete
Boksör Neşe Yıldırım muhtar adayı oldu
Kadın boksör Neşe Yıldırım, muhtar adayı oldu. Muhtar adayı Yıldırım, "Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat adaylığımı koydum. Kadının neler yapabileceğini göstereceğim" dedi.
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