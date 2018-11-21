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Meral Boydak’a hapis
Kayseri'de eski CEO'su 'ın eşi , / soruşturması kapsamında yargılandı. Boydak önceki savunması olan "Ev hanımıyım. 5 çocuk annesiyim. Böyle bir parayı ben yatırmadım, eşim yatırmıştır. Böyle işlerle o ilgilenirdi" sözlerini tekrarladı. Hakim Boydak'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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