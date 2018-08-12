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Eşimin çocuğuna dava açmalıyım!

Eşimin çocuğuna dava açmalıyım!
Eşimden ayrıldıktan sonra 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptım. Yeni eşimin de bir çocuğu var. Ancak velayeti annesinde. Eşimin çocuğuyla ilgili sorunlar yaşamaya başladım. Yaşı 19 defalarca uyarmama rağmen bir çözüm olmadı. Eşim de bana hak verdi. Eğer dava açarsam, hakaretten ceza alır mı?
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