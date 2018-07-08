Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabineyi ilan edeceğini söyledi. "Bakanlar Meclis'ten de olabilir" dedi.
İşte yeni dönem
Meclis toplandı. Vekiller yemin ederek göreve başladı. Yenı Türkiye’nin ilk adımı atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabineyi ilan edeceğini söyledi. "Bakanlar Meclis'ten de olabilir" dedi.
Etiketler: Koray Aydın , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Kenan Sofuoğlu , Ayşe Acar , Pervin Buldan , HDP , MHP , CHP , AK Parti
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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