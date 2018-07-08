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İşte yeni dönem

Meclis toplandı. Vekiller yemin ederek göreve başladı. Yenı Türkiye’nin ilk adımı atıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabineyi ilan edeceğini söyledi. "Bakanlar Meclis'ten de olabilir" dedi.
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