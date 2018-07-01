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Der’e hapis cezası

Başkan Yardımcısı ’e, ‘kasten yaralama’ suçundan hapis cezası verildi... Der, seçme ve seçilme hakkını kaybetti...

Der’e hapis cezası
Skandalların ardı arkası kesilmeyen 'li 'nde yeni bir gelişme yaşandı. Görevden el çektirilen 'ye yakınlığı ile tanınan Başkan Yardımcısı , 'kasten yaralama' suçundan bir süredir sanık olarak yargılandığı İstanbul Anadolu 7. 'ndeki davada suçlu bulunarak 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi yaptı. İnceleme sonucu, yerel mahkeme kararının yerinde ve kanuni olduğuna hükmetti. Böylece Abdullah Der hakkındaki karar kesinleşti. 'nun 53. Maddesinin 'b' fıkrası gereği seçme ve seçilme hakkını kaybeden Abdullah Der'in belediye meclis üyeliğinin düştüğü belirtildi. Abdullah Der'in, belediye meclis üyeliğinin düştüğü için belediye başkan yardımcılığı görevine de devam edemeyeceği kaydedildi. n

Mevlüt YÜKSEL
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