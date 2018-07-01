Der’e hapis cezası

Skandalların ardı arkası kesilmeyen CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Görevden el çektirilen Battal İlgezdi'ye yakınlığı ile tanınan Başkan Yardımcısı Abdullah Der, 'kasten yaralama' suçundan bir süredir sanık olarak yargılandığı İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada suçlu bulunarak 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi yaptı. İnceleme sonucu, yerel mahkeme kararının yerinde ve kanuni olduğuna hükmetti. Böylece Abdullah Der hakkındaki karar kesinleşti. Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinin 'b' fıkrası gereği seçme ve seçilme hakkını kaybeden Abdullah Der'in belediye meclis üyeliğinin düştüğü belirtildi. Abdullah Der'in, belediye meclis üyeliğinin düştüğü için belediye başkan yardımcılığı görevine de devam edemeyeceği kaydedildi. n
Mevlüt YÜKSEL
Mevlüt YÜKSEL
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