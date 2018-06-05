Balıkesir'de Birol Başyiğit ve Kaan Bilgiç, iki milyon liraya aldıkları 10 dönümlük arazide "Anadolu aslanı" olarak bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, yetiştirmeye başladı. Besleyip büyüttükleri 32 köpeği de ABD, Çin, İngiltere, Almanya, İtalya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere sattı. Aksaray malaklısını gelecek nesillere safkan olarak aktarılmasını sağlamaya çalışan genç girişimciler, "NBA yıldızları, bürokratlar ve siyasiler, bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor" dedi.
Aslanım benim
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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