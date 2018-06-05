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İMSAKİYE RAMAZAN
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Aslanım benim

Aslanım benim
Balıkesir'de Birol Başyiğit ve Kaan Bilgiç, iki milyon liraya aldıkları 10 dönümlük arazide "Anadolu aslanı" olarak bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, yetiştirmeye başladı. Besleyip büyüttükleri 32 köpeği de ABD, , , , , Kuveyt ve gibi ülkelere sattı. Aksaray malaklısını gelecek nesillere safkan olarak aktarılmasını sağlamaya çalışan genç girişimciler, "NBA yıldızları, bürokratlar ve siyasiler, bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

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