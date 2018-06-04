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Süper torun

, sürekli kaybolan hastası babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı yaptı. ın her adımını izlemeye başladı

Süper torun
Zonguldak'ta (23), birkaç yıl önce liseyi yarım bıraktı. Öğretmenlerinin tavsiyesiyle Meslek Eğitim Merkezi'nde Elektrik-Elektronik Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Proje geliştirme alanında ilgisi bulunan Altunkaya, hastası babaannesinin sürekli kaybolmasından yola çıkarak, 12 liraya takip cihazı yaptı. Babaannesinin yakasına çiçekle gizlediği takip cihazını taktı. Bu sayede hasta olan ın her adımını izlemeye başladı. Cihazı daha da geliştirmek istediğini ifade eden Eda Altunkaya, "Hasta bir kişi ayağa kalkıp uzaklaştığında program beni bilgilendiriyor. 'Hasta uzaklaşıyor' şeklinde titreşimle birlikte uyarı veriyor. Ben de müdahale edebiliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Güvenilir bir sistem. Kimse için tehdit oluşturmuyor. Destek verilirse projemi geliştirebilirim" diye konuştu.


Eda Altunkaya "Hasta 100 metre uzaklaşınca bu cihaz uyarı veriyor. Bunu 200 metreye çıkarmak da mümkün" dedi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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