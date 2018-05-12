Son durak mahkeme

İstanbul'un trafik yükünü hafifleten metrobüs hattında, taciz skandalı patlak verdi. Yüksek lisans öğrencisi Kübra G. (25), Mecidiyeköy'de metrobüse bindi. Cengiz P. adlı şüpheli, kalabalık olan metrobüste ayakta yolculuk yapan genç kadının kalçasına elledi. Bunun bir kazayla gerçekleştiğini düşünen Kübra G., bu kez Cengiz P.'nin ayağının kendi ayağına dokunması üzerine tepki gösterdi. Polis merkezinde ifade veren Cengiz P. suçlamaları reddetti. Skandal yargıya intikal etti. Koruma tedbiri talebini değerlendiren mahkeme heyeti, Kübra G.'nin talebini kabul etti. Cengiz P.'nin 2 ay süreyle Kübra G.'nin ikametgahına yaklaşmamasına karar verildi. Mahkeme ayrıca, Cengiz P.'nin Kübra G.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmetti. Cengiz P.'nin, karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı bildirildi.
Metrobüste tacize uğrayan Kübra G., koruma kararı aldırdı.
Ali OKTAY
Metrobüste tacize uğrayan Kübra G., koruma kararı aldırdı.
Ali OKTAY
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