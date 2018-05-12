'İnce'lemelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerce bekledi! Cumhurbaşkanlığı için aday seçemedi! Son anda iki dönem rakibi olan Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Ancak Kılıçdaroğlu, İnce'ye hala sosyal medyada destek vermedi. Kılıçdaroğlu ilk olarak Muharrem İnce'nin adaylığını açıklarken "Gel bakalım buraya" ifadeleri nedeniyle eleştirilmişti. Şimdi de İnce'yi desteklemediği için dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu aday açıklanmadan önce adaylarına tam destek vereceklerini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "Adayımız, bir başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgili birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak. Kavgacı olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak" demişti. Sosyal medyada Muharrem İnce'yi kendisine parti içi rakip olarak gördüğü ve istemeyerek aday çıkarttığı belirtilen Kılıçdaroğlu bahsettiği desteği henüz vermedi. "Kavgayı ben yapacağım" diyen Kılıçdaroğlu hem henüz bir tweet bile atmadı hem de meydanlara inmedi.
KOLTUK KAVGASI
Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konuştu. Turan, şunları söyledi: "Üsluba bakar mısınız, 'Gel Muharrem buraya' Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir nezaketsizlik, cumhurbaşkanlığı mı olur. Senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert, Muharrem CHP'den daha çok oy alırsa, yeni dönemde genel başkan olmak isteyecek. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek."
TUTUN BENİ DÜŞÜYORUM
Muharrem İnce, miting için Rize'ye gitti. Çay tarlalarını gezmek istedi. Bu sırada Karadeniz'in engebeli coğrafyası yüzünden sendeledi. İmdadına korumaları yetişti.
Aslışah SARITAŞ
KOLTUK KAVGASI
Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konuştu. Turan, şunları söyledi: "Üsluba bakar mısınız, 'Gel Muharrem buraya' Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir nezaketsizlik, cumhurbaşkanlığı mı olur. Senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert, Muharrem CHP'den daha çok oy alırsa, yeni dönemde genel başkan olmak isteyecek. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek."
TUTUN BENİ DÜŞÜYORUM
Muharrem İnce, miting için Rize'ye gitti. Çay tarlalarını gezmek istedi. Bu sırada Karadeniz'in engebeli coğrafyası yüzünden sendeledi. İmdadına korumaları yetişti.
Aslışah SARITAŞ
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