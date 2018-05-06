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Yeni hayat ABD

Kimyasal saldırı sonrası Yuliya Skripal sağ salim taburcu oldu. Nereye gittiği ise sır gibi saklandı. Şimdi ise ABD’de yeni hayata başladığı iddia edildi

Yeni hayat ABD
İngıltere adına ajanlık yaptıgı için 'da tutuklanan ve daha sonra bir casus degisimi anlasması ile Ingiltere'ye gönderilen ve kızı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 4 Mart'ta Ingiltere'nin Salisbury kentinde baygın halde bulunduktan sonra suikasta ugradıkları anlasılan baba kızın Rusya tarafından hedef alındıgı iddia edildi. Rusya bu iddiaları reddederken dünyada diplomatik krize neden olan saldırının perde arkası aydınlatılamadı. Olayın en önemli tanıgı Rus ajan halen Ingiltere'de tedavi görürken, kızı Yuliya taburcu edildi. Basına konusmayan Yuliya'nın yeni bir hayat yasamak için daha güvenli olacagı sebebiyle ABD'ye gönderilecegi iddia edildi.
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