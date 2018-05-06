İngıltere adına ajanlık yaptıgı için Rusya'da tutuklanan ve daha sonra bir casus degisimi anlasması ile Ingiltere'ye gönderilen Sergey Skripal ve kızı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 4 Mart'ta Ingiltere'nin Salisbury kentinde baygın halde bulunduktan sonra suikasta ugradıkları anlasılan baba kızın Rusya tarafından hedef alındıgı iddia edildi. Rusya bu iddiaları reddederken dünyada diplomatik krize neden olan saldırının perde arkası aydınlatılamadı. Olayın en önemli tanıgı Rus ajan halen Ingiltere'de tedavi görürken, kızı Yuliya taburcu edildi. Basına konusmayan Yuliya'nın yeni bir hayat yasamak için daha güvenli olacagı sebebiyle ABD'ye gönderilecegi iddia edildi.
Yeni hayat ABD
Kimyasal saldırı sonrası Yuliya Skripal sağ salim taburcu oldu. Nereye gittiği ise sır gibi saklandı. Şimdi ise ABD’de yeni hayata başladığı iddia edildi
Etiketler: Rusya , İngiltere , ajan kriz , Sergey Skripal
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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