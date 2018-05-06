Gizemi çıktı!

Mezarlıkta ağlayan kız, Çorumluların eğlencesi haline geldi. Vatandaşlar, gizemli kızı bulmak için nöbet tutmaya devam ediyor. "Ulu Mezarlık" görevlileri, 1 hafta içinde 5 gece mezarlığa giderek 36 yıl önce vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezarın başında ağlayan kızı bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalardan sonuç çıkmazken gencinden yaşlısına her yaş grubundan insan bölgede toplanmaya devam ediyor. Gece mezarlığa girişlerin yasak olması ve görevlilerin uyarılarına rağmen vatandaşlar sabaha kadar mezarlık içerinde gizemli kızı bulmak için el feneriyle arama yapıyor. Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.
Mezar başında ağlayan kız, vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.
Bazı vatandaşlar da gizemli kızı bulmak için dua etti.
Mezar başında ağlayan kız, vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.
Bazı vatandaşlar da gizemli kızı bulmak için dua etti.
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