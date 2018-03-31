Taksim sapığı yakalandı

Aylardır aranan tecavüzcü yakayı ele verdi. Olay İstanbul Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana geldi. F.H.E. (22) ve arkadaşı E.Y. alkol aldı. İkili, Tarlabaşı'nda taksiye binmek istedi. Engin K. yanlarına gitti. F.H.E.'yi omzuna alarak yürümeye başladı. E.Y.'yi de dövdü. Sapık, metruk bir binaya götürdüğü genç kıza arkadaşı Durmaz A. ile birlikte tecavüz etti. F.H.E. şikayetçi oldu. Dursun A. 24 Ocak'ta yakalandı. Aylardır aranan Engin K. geçtiğimiz gün yakalandı. 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, kadını tanımadığını söyledi.
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