Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembollerinden "Atomium" çevresinde yüzlerce taksici UBER'i protesto etmek için buluştu. Taksiciler şehrin çevre yolunu ve bazı ana yollarını ulaşıma kapatarak trafik akışını engelledi. UBER nedeniyle lisans fiyatları çok düşen, günlük kazançları azalan taksiciler, "Haksız rekabet kurbanı olduklarını" haykırdı. Brüksel'de bin 270 civarında taksi ve bin kadar UBER bulunuyor.
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