Azez kardeşlerim

Suriye'nin Azez kenti son yıllarda hem DEAŞ hem YPG/PKK terörünün hedefi oldu. Fırat Kalkanı Operasyonu ile Türkiye, Azez'deki DEAŞ unsurlarını temizlerken bölge halkı da Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Kent yeniden kurulurken Türkiye'nin desteğiyle Azez halkı adeta yeniden hayat buldu. Fakan Afrin'in Burseya Dağı'ndan YPG'li teröristler sürekli Azez'e taciz ateşinde bulundu, Azezliler yine rahat yüzü göremedi. Türkiye bu kez Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e yürürken ilk alınan yerlerden biri de Burseya Dağı oldu. Bu sayede derin bir nefes alan Azez halkı Türkiye'ye destek mitingi düzenlendi.
AZEZ ARTIK ÇOK GÜVENLİ ÖSO ve Türk bayraklarının dalgalandığı mitingde harekata destek sloganları atıldı. Mitingde binalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asılarak, Türkiye'ye olan destek gösterildi. Soran beldesindeki mitingde ise Halk Meclisi'nin duvarlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları asıldığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.