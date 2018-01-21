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Sır perdesi

hakkında şok iddialar gündeme geldi. Baykal, telefon açtığı eski vekile, “Önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı’yla konuşacağım” dedi. Türkiye’ye döner dönmez rahatsızlandı

Sır perdesi
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı , beyin damarındaki tıkanıklık sebebiyle 16 Ekim 2017 tarihinden beri tedavi altında tutuluyor. Baykal'ın, rahatsızlanmadan 2 gün önce Fransa'nın Strasbourg kentinden telefon açtığı 'li eski bir vekile "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim. Akşama da televizyona çıkıp çok önemli açıklamalar yapacağım. Türkiye ve Ortadoğu ile ilgili ciddi gelişmeler var" dediği öğrenildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısı için Strasbourg'da bulunan Baykal'ın, Türkiye'ye döndükten 1 gün sonra rahatsızlandığını belirten CHP'li eski vekil "Deniz Bey orada kimlerle ne görüştü bilmiyorum ama Türkiye'ye döner dönmez yoğun bakımlık olması bana şüpheli geliyor" iddiasında bulundu.

SON AKŞAM YEMEĞİ
Baykal'ın Türkiye'ye dönmeden önce Strasbourg'un ünlü balık restoranı L'Alsacee a Table'de CHP'li milletvekilleri Haluk Koç, İlhan Kesici ve Gülsün Bilgehan ile yemek yediği ve o akşam son derece sağlıklı ve zinde göründüğü öğrenildi. Baykal'ın yemekte 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili analizler yaptığı ve CHP'nin bir parti adayı yerine; geniş paydayı bir araya getirecek aday çıkartması gerektiğini söylediği belirtildi. Yemekte Baykal'a "Siz aday olacak mısınız" sorusunun da yöneltildiği, CHP eski liderinin, önemli olan yöntem. Adayın kolektif süreçle belirlenmesi" yanıtını verdiği öğrenildi.


Zafer ŞAHİN
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ŞAHİN ŞAHİN

neden olmasın bunlardan her şey beklenir demek pisliklerini ortaya dökücekti yaptılar yapacaklarını arkadaş derim bunlar batılı haçlılardan çok tehlikeliler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 12:37
şahino şahino

Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi anlarım ama,KK,ile ne konuşacaksın.Size ondan gelen darbeyi hala adeta kabul etmez gibi.Bu ülkeye bozgunculuktan başka kk nun ne etkisi olmuş söylermisin bana sayın D.Baykal.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 11:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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