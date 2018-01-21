Sır perdesi

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal, beyin damarındaki tıkanıklık sebebiyle 16 Ekim 2017 tarihinden beri tedavi altında tutuluyor. Baykal'ın, rahatsızlanmadan 2 gün önce Fransa'nın Strasbourg kentinden telefon açtığı CHP'li eski bir vekile "Pazartesigünü Cumhurbaşkanı veKılıçdaroğlu'ndan randevuisteyeceğim. Akşama datelevizyona çıkıp çok önemliaçıklamalar yapacağım.Türkiye ve Ortadoğu ileilgili ciddi gelişmeler var" dediği öğrenildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısı için Strasbourg'da bulunan Baykal'ın, Türkiye'ye döndükten 1 gün sonra rahatsızlandığını belirten CHP'li eski vekil "Deniz Beyorada kimlerle ne görüştü bilmiyorumama Türkiye'ye döner dönmez yoğunbakımlık olması bana şüpheli geliyor" iddiasında bulundu.
SON AKŞAM YEMEĞİ
Baykal'ın Türkiye'ye dönmeden önce Strasbourg'un ünlü balık restoranı L'Alsacee a Table'de CHP'li milletvekilleri Haluk Koç, İlhan Kesici ve Gülsün Bilgehan ile yemek yediği ve o akşam son derece sağlıklı ve zinde göründüğü öğrenildi. Baykal'ın yemekte 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili analizler yaptığı ve CHP'nin bir parti adayı yerine; geniş paydayı bir araya getirecek aday çıkartması gerektiğini söylediği belirtildi. Yemekte Baykal'a "Siz aday olacak mısınız" sorusunun da yöneltildiği, CHP eski liderinin, önemli olan yöntem. Adayın kolektif süreçle belirlenmesi" yanıtını verdiği öğrenildi.
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neden olmasın bunlardan her şey beklenir demek pisliklerini ortaya dökücekti yaptılar yapacaklarını arkadaş derim bunlar batılı haçlılardan çok tehlikeliler
Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi anlarım ama,KK,ile ne konuşacaksın.Size ondan gelen darbeyi hala adeta kabul etmez gibi.Bu ülkeye bozgunculuktan başka kk nun ne etkisi olmuş söylermisin bana sayın D.Baykal.
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