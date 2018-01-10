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Taciz makinesi

Kepez sapığı Mehmet Elibol’un, 7 ayrı cinsel taciz suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu kez kaçamadı. Hapse atıldı

Taciz makinesi
Antalya'nın Kepez ilçesi'nde bisikletli tacizci olarak ortaya çıkan Mehmet Elibol'un suç kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Markete ekmek almaya giden ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K'nın yanına yaklaşan Mehmet Elibol (30), sapıklık yaparken balkonda oturan İlknur C. adlı kadının dikkatini çekti. Görgü tanığı, sapığı önce çocuğun babası sandı. Sonra küçük kızı zorla öpmeye devam edince, gerçeği anladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı.

İKİ KIZ TEŞHİS ETTİ
Sapık kaçtı. Ağlayarak eve dönen çocuk, durumu anlattı. Şikayet üzerine polise araştırma yaptı. Sapığı kıskıvrak yakaladı. Poliste kızı tanımadığını ve öpmediğini anlattı. Ancak daha önce de taciz edildiği ileri sürülen bir kız ve R.K, zanlıyı tanıdı. Polis daha detaylı araştırma yaptı. Mehmet Elibol'un tam bir taciz makinası olduğu saptandı. Hatta 23 Temmuz'da hapisten çıktığında 13 yaşındaki B.Y'yi de aynı yöntemle taciz ettiği anlaşıldı. Bugüne kadar tam 7 çocuğu aynı yöntemle sıkıştırdığı da kayıtlarda yer aldı. Mahkemeye sevk edilen Elibol, bu kez tutuklandı. Aileler rahat nefes aldı.


Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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