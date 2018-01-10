Taciz makinesi

Antalya'nınKepez ilçesi'ndebisikletli tacizciolarak ortaya çıkan MehmetElibol'un suç kaydınınkabarık olduğu ortaya çıktı.Markete ekmek almayagiden ilkokul öğrencisi 8yaşındaki R.K'nın yanınayaklaşan Mehmet Elibol(30), sapıklık yaparkenbalkonda oturan İlknurC. adlı kadının dikkatiniçekti. Görgü tanığı, sapığıönce çocuğun babası sandı.Sonra küçük kızı zorlaöpmeye devam edince,gerçeği anladı. Avazıçıktığı kadar bağırdı.
İKİ KIZ TEŞHİS ETTİ
Sapık kaçtı. Ağlayarak eve dönen çocuk, durumu anlattı. Şikayet üzerine polise araştırma yaptı. Sapığı kıskıvrak yakaladı. Poliste kızı tanımadığını ve öpmediğini anlattı. Ancak daha önce de taciz edildiği ileri sürülen bir kız ve R.K, zanlıyı tanıdı. Polis daha detaylı araştırma yaptı. Mehmet Elibol'un tam bir taciz makinası olduğu saptandı. Hatta 23 Temmuz'da hapisten çıktığında 13 yaşındakiB.Y'yi de aynı yöntemletaciz ettiği anlaşıldı. Bugüne kadar tam 7 çocuğu aynı yöntemle sıkıştırdığı da kayıtlarda yer aldı. Mahkemeye sevk edilen Elibol, bu kez tutuklandı. Aileler rahat nefes aldı.
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