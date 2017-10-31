Yazık günah!

İstanbul Beyoğlu'nda her gün onlarca turistin gittiği kilisede akıl almaz bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Rus Anastasia C., gezmek için önceki gün ülkesinden İstanbul'a geldi. Beyoğlu'nda dolaşan genç kadın günah çıkarmak için Aya Triada kilisesine girdi. Mumları yaktıktan kısa bir süre sonra yanına bir adam geldi.
ÖNCE PARA İSTEDİ... Genç kadınla Rusça ve İngilizceolarak konuşmaya çalışan şahıs,kendisini kilise güvenlikçisi olaraktanıttıktan sonra Anastasia'daniddiaya göre para istedi. Rus turist,kiliseye giriş ücreti istediğini belirtengüvenlikçiye para verdi. Güvenlikçi birsüre sonra Anastasia C.'yi taciz etmeyebaşladı. Cinsel saldırıya uğrayangenç kadın, sapığın elinden kurtulupvatandaşlardan yardım istedi. Olaylailgili savcılığa başvuran Anastasia C.,kilise güvenlikçisinden şikayetçi oldu.Soruşturma başlatıldı.
HEMEN DAVA AÇILDI
Yürütülen soruşturmada kiliseyeait güvenlik görevlisi olarakçalıştığını, 31 yıldır bu işi yaptığınıkiliseye her gün yüzlerce kişiningeldiğini ve kimseyle arasındaböyle bir olayın yaşanmadığınıileri sürdü. Savcılık yürüttüğüsoruşturma sonunda, güvenlikgörevlisi hakkında cinsel saldırısuçundan dava açtı. Dava, ilerleyen günlerdeAsliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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