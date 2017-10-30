Kahramanmaraşlı Devriş-Meryem Zülküflü çifti, 6 yaşındaki çocukları Hazar'ın ölümüne sesiz kalan Alman adaletine tepki gösterdi. Avusturya'da yaşayan Zülküflü çifti, oğulları Hazar ile Eylül 2012'de yaz tatili için Almanya'ya gitti. Ancak küçük Hazar, şiddetli karın ağrısı çekti. GelnhausenHastanesi'ne kaldırılan Hazar'a zamanında müdahale edilmedi. Küçük çocuk, 5 saatsonra can verdi. Acılı aile, çocuklarının ihmale kurban gittiğini söyleyerek Almanya'daki hastaneyi ve doktorları mahkemeye verdi. Aradan 5 yılgeçti. Ancak açılan dava, bir arpa boyu ilerlemedi. Bugüne kadar 5 yılda sadece 3 duruşma gerçekleşti. Her duruşmada da savcı değişti. Bu nedenle başa dönen dava çıkmaza girdi.
Baba Devriş Zülfikar, "Hastanede oğlumu kurtaracak gerekli tıbbi müdahale yapılmadı. Oğlum gözümüzün önünde ihmalden öldü. Bu nedenle hastanede o gece görevli olanlardan şikayetçiyiz" dedi. Acılı baba, 5 yıldır oğlunun ölümüne neden olanlardan hesap sormayan Alman adeletine de şu sözlerle isyan etti: "5 yılda 3 duruşma oldu. Her duruşmada savcı değişti ve başa dönüldü. Acımızla dalga geçiyorlar. Bitsin artık bu çile. Tek suçumuz sanki Türkolmak. Almanya'nın yaptığı tam bir hukuk cinayeti. Ama ben oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Eğer adalet yerini bulmazsa oğlum mezarında rahat uyumaz. Başka Hazarlar ölmesin diye Almanya'da adalet arıyoruz. Ama Alman adaleti davayı sürekli erteleyerek adeta bize psikolojik işkence yapıyor. Bu adaletsizliğe karşı ülkemden destek istiyorum."
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