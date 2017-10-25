Öfkeli vatandaş!

Kocaeli Derince'de yaşayan Recep Akçaalan (51), 1997'de Moldova'ya gitti. Burada Natalia David'e (37) gönlünü verdi. 1999'da Türkiye'ye yerleşen çiftin 2000'de bir çocukları dünyaya geldi. Çift, 2012'da resmi nikah kıyıp evlendi. Recep Akçaalan, bir süre önce tartıştığı eşinin kendisini darp ettiği iddiasıyla karakola gitti. Kamu davası açılırken, para cezası ve bir sene uyarı cezası verildi. Oturma izni ile Türkiye'de kalan Natalia, 2015'te vatandaşlık istedi. Ancak eşiyle kavga edip karakolluk olduğu için vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Geçen hafta ikiz bebeklerini kucağına alan genç kadın, tek isteğinin vatandaşlık başvurusunun kabul edilmesi olduğunu söyledi.