Öfkeli vatandaş!

Kocaeli Derince'de yaşayan RecepAkçaalan (51), 1997'de Moldova'ya gitti.Burada Natalia David'e (37) gönlünüverdi. 1999'da Türkiye'ye yerleşen çiftin2000'de bir çocukları dünyaya geldi. Çift,2012'da resmi nikah kıyıp evlendi. RecepAkçaalan, bir süre önce tartıştığı eşininkendisini darp ettiği iddiasıyla karakolagitti. Kamu davası açılırken, para cezasıve bir sene uyarı cezası verildi. Oturmaizni ile Türkiye'de kalan Natalia, 2015'tevatandaşlık istedi. Ancak eşiyle kavga edipkarakolluk olduğu için vatandaşlık başvurusukabul edilmedi. Geçen hafta ikizbebeklerini kucağına alan genç kadın,tek isteğinin vatandaşlık başvurusununkabul edilmesi olduğunu söyledi.
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