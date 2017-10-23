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Geline 'altın' vuruş!

Düğünde iki aile arasında takı kavgası çıktı. Gelinle birlikte 12 kişi hastanelik oldu...

Geline altın vuruş!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, gelin D.B'yi evinden alarak Kara Mahallesi Çamköy Sokakta'ki düğün alanına götürdü. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı, takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi dayak yedi. Kavgayı olay yerine sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı. Dayak yiyen gelin D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sinir krizi geçiren kadının gözyaşları dinmedi. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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