Geline 'altın' vuruş!

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, gelin D.B'yi evinden alarak Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokakta'ki düğün alanına götürdü. Düğünde takımerasiminin ardından kıztarafı, takıların kendilerindekalacağını söyleyince tartışmaçıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi dayak yedi. Kavgayı olay yerine sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı. Dayak yiyen gelin D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sinir krizi geçiren kadınıngözyaşları dinmedi. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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