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Dayanamadı!

Kız kaçırma olayında çatışma çıktı. Polis memuru , şehit oldu. Saldırıda yaralanan , arkadaşının acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti...

Dayanamadı!
Ankara'da 10 gün önce mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, aralarında gönül ilişkisi olan akrabası 16 yaşındaki R.D.'yi kaçırdı. Ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan, genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Ekrem Genç'i ateş ederek öldürdü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerden Aziz Erol, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Bu sırada Erol'a refakat eden polis memuru Muhammet Uz şehit oldu, polis memuru Fatih Seven de yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından polis memuru , mesai arkadaşının yanında şehit olmasının ardından olayın etkisini üzerinden atamayarak 10 gün moral izni aldı. Seven, dün eşi ve çocuklarıyla akşam yemeği yerken şehit arkadaşı 'a ve kundaktaki bebeğine, ailesinin durumuna çok üzüldüğünü anlattı. Bu sırada fenalık geçirdi. Kalp krizinden hayatını kaybetti.


Fatih Seven'in ölümü sevenlerini üzdü.

TOPRAĞA VERİLDİ
Fatih Seven için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Kız kardeşi Fethiye Seven, eşi Derya ve çocukları 21 yaşındaki Muhammet Mustafa ve 16 yaşındaki Berat Kaan ayakta durmakta güçlük çekerek taziyeleri kabul etti. Fethi Seven, eşinin isteği üzerine kendi memleketi Kızılcahamam İlçesi Karacaören Mahallesi'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Muhammet Uz, şehit oldu.​
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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