Dayanamadı!

10 gün önce mevsimlik işçi 25 yaşındakiaralarında gönül ilişkisi olan akrabası 16 yaşındaki'yi kaçırdı. Ağabeyi 25 yaşındaki, genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki'i ateş ederek öldürdü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerdengötürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Bu sırada Erol'a refakat eden polis memuruşehit oldu, polis memurude yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından polis memuru Fatih Seven , mesai arkadaşının yanında şehit olmasının ardından olayın etkisini üzerinden atamayarak 10 gün moral izni aldı. Seven, dün eşi ve çocuklarıyla akşam yemeği yerken şehit arkadaşı Muhammet Uz 'a ve kundaktaki bebeğine, ailesinin durumuna çok üzüldüğünü anlattı. Bu sırada fenalık geçirdi. Kalp krizinden hayatını kaybetti.Fatih Seven için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Kız kardeşi Fethiye Seven, eşi Derya ve çocukları 21 yaşındaki Muhammet Mustafa ve 16 yaşındaki Berat Kaan ayakta durmakta güçlük çekerek taziyeleri kabul etti.