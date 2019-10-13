Yumurtanın içinden çıkan adeta şoke etti! Tam yiyordu ki...

Yumurta en önemli besin kaynaklarımız arasında yer almaktadır. Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yumurtladığı yuvarlak ve oval şekilli cisimlerdir. Birçok hayvanın yumurtaları yiyecek olarak kullanabilmesine karşın, yumurta denince akla ilk gelen şey tavuk yumurtasıdır. Bu bağlamda haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

13.10.2019 09:51 - Son Güncelleme: 13.10.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





