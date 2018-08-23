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Topkapı Sarayı'nda tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Topkapı Sarayı'nda büyük restorasyon çalışması bugün başladı. Çalışmalar sonunda 80 bin metrekarelik müze alanı yaklaşık 400 bin metrekareye ulaşacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 14:33:22 Güncelleme: 14:36:21
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Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Yüzyıllarca Osmanlı Hanedanı'na ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı tarihinin en büyük restorasyonuyla yenileniyor. 80 bin metrekare olan müze alanı çalışmalar sonunda 400 bin metrekareye ulaşacak. Restorasyonu tamamlanan yapılar ve yenilenen sergi salonları ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

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Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Son olarak III. Ahmed Kütüphanesi, Altın Yol ve Matbah-ı Amire/Saray Mutfaklarının ziyarete açıldığı sarayda önümüzdeki günlerde ise Saray Mutfaklarının Koğuşları, Hamamı, Mescidi ve Kalayhanesi; Padişah, şehzade ve sultanların kıyafetleri ile aksesuarlarının sergileneceği Seferli Koğuşu açılacak.

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Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Restorasyon çalışmaları sırasında geçmişin izleri dondurularak günümüze aktarılıyor ve farklı yüzyıllara ait yapılar bir arada sergileniyor.

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Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Bu kapsamlı onarım başında 3 kadının yer aldığı büyük bir ekip tarafından yürütülüyor.

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Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

MÜZE ALANI 400 BİN METREKARE OLACAK
Çalışmaları yürüten Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir ve Topkapı Sarayı Kontrol Amiri restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Nevhiz Koyukan çalışmanın detaylarını ve bugüne kadar nelerle karşılaştıklarını DHA'ya anlattı.

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