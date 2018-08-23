Topkapı Sarayında tarihinin en büyük restorasyonu başladı

Topkapı Sarayı'nda tarihinin en büyük restorasyonu başladı
Topkapı Sarayı'nda büyük restorasyon çalışması bugün başladı. Çalışmalar sonunda 80 bin metrekarelik müze alanı yaklaşık 400 bin metrekareye ulaşacak.
23 Ağustos 2018 Perşembe, 14:33:22 Güncelleme: 14:36:21
Son olarak III. Ahmed Kütüphanesi, Altın Yol ve Matbah-ı Amire/Saray Mutfaklarının ziyarete açıldığı sarayda önümüzdeki günlerde ise Saray Mutfaklarının Koğuşları, Hamamı, Mescidi ve Kalayhanesi; Padişah, şehzade ve sultanların kıyafetleri ile aksesuarlarının sergileneceği Seferli Koğuşu açılacak.
MÜZE ALANI 400 BİN METREKARE OLACAK
Çalışmaları yürüten Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir ve Topkapı Sarayı Kontrol Amiri restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Nevhiz Koyukan çalışmanın detaylarını ve bugüne kadar nelerle karşılaştıklarını DHA'ya anlattı.
DİĞER GALERİLER