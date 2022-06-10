Vav TV İzle
Haberler Yaşam Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Çankırı'da çiftçi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında bulduğu taş sonrası şaşkına döndü. Bulduğunun Gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını isteyen Şener, "Taşın meteor olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı." ifadelerini kullandı.

10.06.2022 16:05 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:06
Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Çankırı'da çiftçi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında bulduğu taş sonrası şaşkına döndü. Bulduğunun Gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu. Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü. Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.

Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Şener, tarlada gezerken taşın dikkatini çektiğini belirterek şunları söyledi:

Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

METEOR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

"Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım.

Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?

Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Taşın farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda düşerken yanarak düştüğü yazıyor. Her tarafında mıknatıs yapışıyor"

Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?
Tarlada buldu şaşkına döndü! Mıknatıs yapışıyor... Meteor mu?
SON DAKİKA