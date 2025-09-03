takvim-logo

Takla attıktan sonra kör oldu! 19 yaşında makula dejenerasyonu olan genç kızın cesaret veren hikayesi

Takla atmanın çocukluk oyunları arasında neşeli bir yeri vardır. 19 yaşındaki Deborah Cobb için, sahilde yaptığı masum bir şakalaşma hayatını kökten değiştiren bir felakete dönüştü. New York Post'un haberine göre peş peşe attığı taklalar, onun için sadece bir eğlence değil, aynı zamanda geçici körlüğe ve nadir görülen erken başlangıçlı makula dejenerasyonu hastalığına yakalanmasına neden olan korkunç bir andı. Göz sağlığı 80 yaşındaki birinin seviyesine gerileyen Cobb'un hikayesi, bir anlık eylemin hayatı nasıl sonsuza dek değiştirebileceğini gözler önüne seriyor. İşte cesaret veren o hikaye…

Jimnastik salonlarında veya oyun alanlarında sıkça gördüğümüz taklalar, 19 yaşındaki genç bir kadının hayatını karartan bir kabusa dönüştürdü. Deborah Cobb'un yaşadığı bu olağanüstü olay, kalıcı görme yetisi kaybına ve makula dejenerasyonu gibi nadir bir hastalığa yol açtı. Başlangıçta doktorları bile şaşırtan bu durum, Cobb'un hayatını bir anda durdurdu fiziksel aktivitelere dair farkındalığı artırdı.

TAKLA ATTI KÖR OLDU
Görünüşte masum bir şaka, 19 yaşındaki genç bir kadını hem geçici körlüğe hem de nadir görülen bir göz hastalığına mahkum etti. Deborah Cobb'un, sadece eğlence olsun diye attığı taklalarla başlayan, hayatını değiştiren o anları Newsweek'e anlattı.

19 yaşındaki Deborah Cobb, arkadaşlarıyla eğlenirken art arda taklalar atmaya karar verdi. 13. takladan sonra yere düştüğünde, her şey bir anda değişti. Cobb o anı "Gözlerim dönüyordu ve odaklanmıyordu. Önümdeki her şey kocaman, turuncu bir bulanıklıktı" sözleriyle anlattı. Görüşündeki bu ani kayıp, yürek burkan bir hikayenin başlangıcı oldu.

DOKTORLARI BİLE ŞAŞIRTTI

Cobb, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar ne olduğunu bir türlü anlayamadı. İlk başta lösemi veya AIDS gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini düşündüler. Ancak yapılan testlerin sonucunda, bu korkunç hastalıkların hiçbiri yoktu. Cobb, gerçeği yıllar sonra öğrenecekti. Gözlerindeki kan damarları genetik olarak zayıftı ve bu durum, jimnastik hareketlerinin neden olduğu iç kanamaya yol açmıştı.

YAŞLILIK HASTALIĞI GENÇ BİR KADINI VURDU

Deborah Cobb'a, genellikle yaşlılık ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu teşhisi kondu. Bu hastalık, gözün keskin görüşten sorumlu olan makula bölgesinde hasara yol açıyor ve bulanık görmeye, renk algısında bozulmalara neden oluyor. Cobb'un anlattığına göre, taklalar gözlerinde iç kanamalara sebep olarak bu durumu tetikledi.

Olaydan sonra üç ay boyunca yasal olarak kör sayılan Cobb, bu süreçte araba kullanamadı, televizyon izleyemedi ve hatta aynaya bile bakamadı. Hayatı bir anda durma noktasına geldi. Bu zorlu süreç, onu masaj okulunu bırakmaya zorlasa da, pes etmedi. Zamanla görme yetisinin bir kısmını geri kazandı ve eğitimini tamamlayarak lisanslı masaj terapisti oldu.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Şimdi 42 yaşında olan Cobb, maalesef bu hastalığın getirdiği risklerle yaşamaya devam ediyor. Erken başlangıçlı makula dejenerasyonu nedeniyle, yakında tekrar kör olacağını tahmin ediyor. Bu korkuyla yaşamak zorunda kalsa da, hayata karşı minnettar bir bakış açısı geliştirdiğini söylüyor.

"Ya korkuyla yaşardım ya da minnettarlıkla dolardım. Ben minnettarlığı seçtim, çünkü kim korku içinde yaşamak ister ki?" diyerek hikayesini sonlandıran Cobb, yaşadığı deneyimin onu daha empatik ve hayattaki basit şeylere karşı daha duyarlı hale getirdiğini belirtiyor. Bu süreç onu öyle etkiledi ki, kariyerini bile değiştirerek bütünsel tıbba yöneldi ve şu an kaygı bozukluğu olan danışanlara yardım ediyor. Deborah Cobb'un hikayesi, bir anlık hatanın hayatı nasıl değiştirebileceğini ve en zorlu anlarda bile umut ve minnettarlık bulmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, New York Post)