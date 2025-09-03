Takla attıktan sonra kör oldu! 19 yaşında makula dejenerasyonu olan genç kızın cesaret veren hikayesi

"Ya korkuyla yaşardım ya da minnettarlıkla dolardım. Ben minnettarlığı seçtim, çünkü kim korku içinde yaşamak ister ki?" diyerek hikayesini sonlandıran Cobb, yaşadığı deneyimin onu daha empatik ve hayattaki basit şeylere karşı daha duyarlı hale getirdiğini belirtiyor. Bu süreç onu öyle etkiledi ki, kariyerini bile değiştirerek bütünsel tıbba yöneldi ve şu an kaygı bozukluğu olan danışanlara yardım ediyor. Deborah Cobb'un hikayesi, bir anlık hatanın hayatı nasıl değiştirebileceğini ve en zorlu anlarda bile umut ve minnettarlık bulmanın mümkün olduğunu gösteriyor.