Takla attıktan sonra kör oldu! 19 yaşında makula dejenerasyonu olan genç kızın cesaret veren hikayesi
Takla atmanın çocukluk oyunları arasında neşeli bir yeri vardır. 19 yaşındaki Deborah Cobb için, sahilde yaptığı masum bir şakalaşma hayatını kökten değiştiren bir felakete dönüştü. New York Post'un haberine göre peş peşe attığı taklalar, onun için sadece bir eğlence değil, aynı zamanda geçici körlüğe ve nadir görülen erken başlangıçlı makula dejenerasyonu hastalığına yakalanmasına neden olan korkunç bir andı. Göz sağlığı 80 yaşındaki birinin seviyesine gerileyen Cobb'un hikayesi, bir anlık eylemin hayatı nasıl sonsuza dek değiştirebileceğini gözler önüne seriyor. İşte cesaret veren o hikaye…