Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Güzellik trendleri daha ne kadar ilginç hale gelebilir derken karşımıza bu sefer de sivrisinekli tırnaklar çıktı. İlginç tırnak trendlerini hayata geçiren Nail Sunny isimli bir nail art sanatçısı, tırnaklara gerçek sivrisinekler yapıştırdı

Takma burun kılı, dalgalı kaş ve dudaklar derken güzellik modası giderek tuhaf bir hale geliyor.