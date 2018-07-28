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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

27 Temmuz 2018 Cuma, 19:49:50 Güncelleme: 19:52:41
Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!
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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Güzellik trendleri daha ne kadar ilginç hale gelebilir derken karşımıza bu sefer de sivrisinekli tırnaklar çıktı. İlginç tırnak trendlerini hayata geçiren Nail Sunny isimli bir nail art sanatçısı, tırnaklara gerçek sivrisinekler yapıştırdı

Takma burun kılı, dalgalı kaş ve dudaklar derken güzellik modası giderek tuhaf bir hale geliyor.

Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!
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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Nail Sunny isimli bir nail art sanatçısının yaptığı tırnaklar da dediğimizi kanıtlar nitelikte...

Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!
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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Nail Sunny, ölmüş sivrisinekleri tırnak boyama sanatında kullandı.

Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!
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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Nail Sunny'nin ortaya çıkardığı bu tuhaf güzellik trendi Instagram'da yüzlerce yorum aldı.

Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!
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Sivrisinekten tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Instagram fenomeni çok konuşulan trend için önce tırnağı cilaladı.

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