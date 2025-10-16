takvim-logo

Özlem Özkan “Annem nişanlımla kaçtı” deyip Müge Anlı’dan yardım istedi! Babasının açıklamaları tepki çekti

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, duyanları şaşkına çevirdi. Konya Akşehir'de yaşayan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevda Özkan, yaklaşık 1 yıl önce bir akrabasının cenazesine katılmak üzere evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Sevda Özkan'ın kızı Özlem Özkan programa katılarak "Annem nişanlımla kaçtı" dedi ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

Annesinin akıbetini öğrenmek isteyen Özlem Özkan, stüdyoda gözyaşları içinde "Annem nişanlımla kaçtı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Genç kızın iddialarına göre, annesi eski nişanlısı Harun ile sevgiliydi ve yaşananları kendisine bizzat itiraf etmişti.

Olayların ardından iddialarda adı geçen Harun, canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Harun, "Ben cezaevindeydim, izne çıktığımda Özlem'in annesi beni aradı, 'Cenazeye gidiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRMA İDDİASI

Canlı yayında şoke eden bir itirafta bulunan Harun, Özlem'in abisi Süleyman'ın annesini Eskişehir'de Cihangir isimli bir kişiye pazarlamaya çalıştığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine sunucu Müge Anlı, Harun'a yönelttiği "Bu evlilik vaadiyle dolandırma işi mi?" sorusuna "Evet, Özlem'in annesi evlilik dolandırıcılığı yapıyor olabilir" yanıtını aldı.

Bir süre sonra Özlem Özkan'ın babası Ahmet Özkan da stüdyoya geldi. Cezaevinden yeni çıkan Ahmet Özkan, açıklamalarıyla Müge Anlı'yı da çileden çıkardı.

Anlı, cezaevindeyken eşi Özlem Özkan'ı tehdit ettiği öğrenilen Ahmet Özkan'a "Sen bu Sevda'yı neden arıyorsun? Öldürmek için mi arıyorsun?" Kadın gitmiş, sen kendine yeni bir yuva kur. Ben Sevda'yı aramadan hiç hoşlanmadım" diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Özkan'ın "Ben istesem bulurum" sözleri üzerine Anlı, sert bir şekilde karşılık verdi: "Bulsaydın, niye geldin buraya? Cezaevinden çıkıp cezaevine girmek için planlar kuruyorsunuz"

"BAŞINA BİR ŞEY Mİ GELDİ?"

Tüm bunların ardından Sevda Özkan'ın ablası Selma Hanım da kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Müge Anlı da "Bu kadının başına bir şey mi geldi? Ortadaysa aramayız ama ortada değilse bakalım akıbetine" diyerek arama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.