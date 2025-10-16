Özlem Özkan “Annem nişanlımla kaçtı” deyip Müge Anlı’dan yardım istedi! Babasının açıklamaları tepki çekti
ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, duyanları şaşkına çevirdi. Konya Akşehir'de yaşayan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevda Özkan, yaklaşık 1 yıl önce bir akrabasının cenazesine katılmak üzere evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Sevda Özkan'ın kızı Özlem Özkan programa katılarak "Annem nişanlımla kaçtı" dedi ve Müge Anlı'dan yardım istedi.