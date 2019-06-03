Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Yavuz Sultan Selim, sert mizacına rağmen çok sevecen ve duygusaldı. Türk ve Fas dillerine hakim, aynı zamanda iyi bir şairdi. Yavuz Sultan Selim, süs ve ihtişamdan hoşlanmazdı. Her öğün yemekte tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Selim'in çok bilinen küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ortaya çıkmıştı. Peki Yavuz Sultan Selim'in neden sakal bırakmadığını biliyor musunuz? Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız...

03.06.2019 12:05 - Son Güncelleme: 03.06.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





