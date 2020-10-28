Örnek kişiliğiyle bütün insanlığa rehber olan son peygamber: Hazreti Muhammed

Hak ve adaletin ortadan kalktığı, cehalet, zulüm ve ahlaksızlığın yaşandığı bir çağda hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci gününde Mekke'de dünyaya gelen Hazreti Muhammed, doğmadan önce babası ve küçük yaşta annesi vefat ettiği için dedesi Abdülmuttalib ve amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü.

Peygamberliğinden önce de son derece doğru ve güvenilir bir kişiliğe sahip olması dolayısıyla halk arasında kendisine "Muhammedü'l Emin (Güvenilir Muhammed)" denilen Hazreti Muhammed, her türlü kötülüğün işlendiği ve ahlaki değerlerin yok olduğu bir toplumda, kötülüklerden uzak, içi, dışı tertemiz bir ahlak ve fazilet örneği olarak büyüdü.