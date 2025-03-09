Norveç Svalbard'da hava durumu nasıl? Kiralar ne kadar? Türk Vatandaşlarına oturma hakkı
Svalbard Adaları, Norveç'in kuzeyinde yer alan ve kendine özgü yasalarıyla dikkat çeken bir bölge. Son dönemde Türk vatandaşlarının burada oturma izni almasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Peki, bu bölgede yaşam nasıl? Kiralar ne kadar?
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Norveç'in kuzeyinde yer alan ve kendine özgü yasalarıyla dikkat çeken Svalbard Adaları, son dönemde Türk vatandaşlarının ilgisini çekiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte Türk vatandaşlarına oturma izni konusunda değişiklikler yapılırken, bölgedeki kira fiyatları ve yaşam maliyetleri de merak konusu oldu.
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Svalbard'da Kiralar Ne Kadar?
Svalbard'ın başkenti olan Longyearbyen'de konut kiralamak oldukça zor ve pahalı. Bölgede ev sahipliği yerine çoğunlukla şirketler tarafından sağlanan kiralık konutlar bulunuyor. Ancak özel konut kiralamak isteyenler için fiyatlar şu şekilde:
1+1 daire kirası: Aylık ortalama 10.000 NOK ( ₺30.000) 2+1 daire kirası: Aylık ortalama 15.000 NOK ( ₺45.000) 3+1 büyük daire kirası: Aylık ortalama 20.000 NOK ( ₺60.000)
Bu fiyatlar, bölgedeki sınırlı konut sayısı ve lojistik zorluklar nedeniyle oldukça yüksek seyrediyor.
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Svalbard'ın Hava Durumu Nasıl?
Svalbard, Kuzey Kutup Dairesi içinde yer aldığı için yılın büyük bölümünde soğuk ve zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya. Ortalama sıcaklıklar şu şekilde:
Kış aylarında: -20°C ile -30°C arasında değişiyor. Yaz aylarında: 0°C ile 10°C arasında seyrediyor. Kutup gecesi: Kasım ortasından Şubat sonuna kadar güneş hiç doğmuyor. Beyaz geceler: Mayıs'tan Ağustos'a kadar güneş batmıyor.
Soğuk hava şartlarına rağmen, Longyearbyen kasabası iyi yalıtılmış binalar ve güçlü altyapısıyla bu iklim koşullarına dayanıklı bir yaşam sunuyor.
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Svalbard'da Yaşam Maliyeti Ne Kadar?
Svalbard'da yaşamak,
Norveç anakarasına kıyasla daha pahalı olabilir. İşte temel giderler: Market alışverişi: Aylık ortalama 5.000 NOK ( ₺15.000) Restoranda yemek: Kişi başı 250-400 NOK ( ₺750-₺1.200) Toplu taşıma yok, herkes yürüyerek veya kar motosikletiyle seyahat ediyor. İnternet & elektrik faturası: Aylık 1.500 NOK ( ₺4.500)
Svalbard'da vergi avantajı bulunsa da (gelir vergisi alınmıyor), yüksek ithalat maliyetleri nedeniyle gıda ve temel ihtiyaç ürünleri oldukça pahalı olabiliyor.
TÜRK VATANDAŞLARINA MÜLK EDİNME VE TİCARİ FAALİYET HAKKI
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Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye İçin Yürürlüğe Girdi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre,
7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından resmen yürürlüğe girdi.