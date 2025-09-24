Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!