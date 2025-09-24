takvim-logo

Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta ortasına kadar güneşli hava etkili olacak. Ancak perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava durumu önemli ölçüde değişiyor.

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapılacağı öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ SAĞANAK KAPIDA

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, perşembe günü itibarıyla serin ve yağışlı hava dalgası ülkemize giriş yapacak. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklarla birlikte bazı bölgelerde fırtına da görülebileceği uyarısı yapıldı.

Cuma günü sağanak beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır.

Hafta Sonu İkiye Ayrılan Hava Tablosu

27 Eylül Cumartesi günü ise Türkiye adeta iki farklı cepheye bölünecek. Batı kesimlerde, özellikle Marmara ve Ege'de yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte hava yeniden açacak. Bu bölgelerde sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Buna karşın doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yağışlar yoğun şekilde devam edecek. Uzmanlar, vatandaşların sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

MGM 24 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bugün hava durumuna ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor. Hava kuzey kesimlerde parçalı bulutlu seyrederken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olacak.

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Uyarısı

Yetkililer özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis oluşabileceğine dikkat çekiyor. Sürücüler ve açık alan etkinlikleri planlayan vatandaşların, görüş mesafesi düşebileceği için tedbirli olmaları öneriliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerine yakın seyrederken diğer bölgelerde normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Meteoroloji uzmanları özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıkların hissedilir şekilde artabileceğine dikkat çekiyor.

Rüzgar Hafif Yer Yer Orta Kuvvette

Rüzgar genellikle kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

24 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Ege'de hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor.

Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz kıyılarında da güneş etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 35°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Gün boyu güneşli bir hava bekleniyor.

Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 31°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 30°C, az bulutlu ve açık

Konya: 29°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece pus etkili olabilir.

Artvin: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Rize: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Serin ve güneşli bir gün öngörülüyor.

Erzurum: 23°C, az bulutlu ve açık

Kars: 22°C, az bulutlu ve açık

Malatya: 29°C, az bulutlu ve açık

Van: 21°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu'da hava sıcak ve güneşli olacak. Bulutlanma çok az olacak.

Diyarbakır: 32°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 33°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 30°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 30°C, az bulutlu ve açık

