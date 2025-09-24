Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta ortasına kadar güneşli hava etkili olacak. Ancak perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava durumu önemli ölçüde değişiyor.

AKOM'DAN YENİ UYARI AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapılacağı öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ SAĞANAK KAPIDA Meteoroloji'nin tahminlerine göre, perşembe günü itibarıyla serin ve yağışlı hava dalgası ülkemize giriş yapacak. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklarla birlikte bazı bölgelerde fırtına da görülebileceği uyarısı yapıldı.

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır.