Mersin'de katliam gibi kaza: Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı | Kimlikleri belli oldu

Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.