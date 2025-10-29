Mersin’de katliam gibi kaza: Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı | Kimlikleri belli oldu

takvim-logo

Mersin Gülnar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Mersin'de Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Mustafa C. yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 12 YARALI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'si, kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişilerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirlendi.

Hastanede tedavisi devam eden 12 yaralıdan Mustafa Kılıç'ın (48) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

