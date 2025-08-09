Marulu beğenmedi market çırağını dövdü: O anlar kamerada

İş yeri sahibi Ramazan Gündeş, gazetecilere, berberde bulunduğu sırada iş yerine gelen siparişi yeğeninin götürdüğünü söyledi.

Müşterinin, ürünü beğenmediği gerekçesiyle yeğenini darbettiğini öne süren Gündeş, "Gerçekten çok üzücü bir durum. Böyle bir şeyin yaşanmasından inanın hiç mutlu değiliz ama geldi başımıza. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." diye konuştu.