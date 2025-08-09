Marulu beğenmedi market çırağını dövdü: O anlar kamerada

Adana'da sipariş ettiği marulu beğenmeyen şahıs market çırağını darbetti. Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç. (14), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişin ardından mahalle bekçisi olduğu öğrenilen K. K.'ye marul götürdü. Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi adliyeye sevk edildi Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen K. K., siparişi getiren 14 yaşındaki A.Ç'.yi darbetti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi Ramazan Gündeş, gazetecilere, berberde bulunduğu sırada iş yerine gelen siparişi yeğeninin götürdüğünü söyledi. Müşterinin, ürünü beğenmediği gerekçesiyle yeğenini darbettiğini öne süren Gündeş, 'Gerçekten çok üzücü bir durum. Böyle bir şeyin yaşanmasından inanın hiç mutlu değiliz ama geldi başımıza. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.' diye konuştu. Adana Valiliği, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: '08.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında polis merkezimize müracaata gelen bir vatandaşımız 14 yaşındaki oğlunun K.K. isimli mahalle bekçisi tarafından darp edildiğini beyan etmiş, bahsi geçen olayla ilgili olarak söz konusu mahalle bekçisi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden mevcutlu olarak adliye sevkedilmiştir. Ayrıca hakkında idari/disiplin soruşturması süreci de başlatılmıştır' FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR